СМИ: в Казани начали эвакуировать электросамокаты

Фото: ru.wikipedia.org / Юля Камойлик

Казань стала первым городом России, в котором эвакуируют электросамокаты — с инспекторами ДПС, погрузкой на эвакуатор и штрафстоянкой. Выяснилось, что для управления транспортом с высокой мощностью нужно водительское удостоверение.

По сообщению РЕН-ТВ, владельца самоката оштрафовали и составили протокол об управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Протокол составлялся по той же процедуре, как с водителем автомобиля. «Ехал на самокате, буквально до дома оставалось два двора, остановили, получается, я не могу управлять им, потому что у меня 350 ватт», — сказал водитель. Оказалось, что задержанному нужно будет оплатить эвакуатор и штрафстоянку.

Это второй подобный случай в Казани. Другого владельца электросамоката тоже оштрафовали и отвезли его транспорт на штрафстоянку.

«Я не ожидал, они вызвали эвакуатор для самоката. Приехал эвакуатор, когда грузили, эвакуаторщик сломал датчик, отломал крепление», — рассказал казанец.

У 54-летнего жителя Казани не оказалось документов, разрешающих управлять самокатом. От сотрудников ДПС он узнал, что его транспорт — мопед.

«Мощность самоката составляет 600 ватт, что, согласно правилам дорожного движения, подпадает под определение «мопеды», — дала определение старший инспектор по ОП ОИиОС МВД по Республике Татарстан Иделия Шагова.



Ранее сообщалось о розыске в Казани мужчины, который на самокате сбил 60-летнюю женщину.

