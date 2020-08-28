Пахноцкая уволилась с поста заместителя гендиректора РУСАДА

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая покинула свой пост по собственному желанию. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

«Насколько мне известно, она подала заявление об уходе», — сказал Лукин.

Пахноцкая занимала должность заместителя генерального директора РУСАДА с сентября 2017 года. Также она являлась координатором по проведению аудита РУСАДА независимыми экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее общее собрание учредителей РУСАДА утвердило рекомендации наблюдательного совета о том, что Юрий Ганус покидает пост генерального директора РУСАДА.