За полгода в России признали банкротами более 42 тыс. граждан

За 6 месяцев 2020 года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей. Это на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.

Всего во втором квартале этого года обанкротились 20,4 тыс. человек. Это на 29,6% больше, чем год назад. При этом рост числа несостоятельных граждан по сравнению с первым кварталом замедлился, тогда он составил 68% к данным января — марта 2019-го, пишут «Известия».

На такие показатели могло повлиять и то, что суды с конца марта и до середины мая рассматривали меньше дел о несостоятельности физических и юридических лиц, чем обычно. По мнению руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, застой в предыдущие месяцы уже компенсировался. Так, в июне число личных банкротств выросло до 11,5 тыс., а это вдвое больше прошлогодних цифр.

По росту несостоятельности среди российских регионов лидируют Москва — 2,5 тыс. (+11,6%), Московская и Самарская области — 2,2 тыс. (+18,9%) и 2 тыс. (+63,4%) соответственно. В целом по стране за полугодие зафиксировано 29 новых банкротов на 100 тыс. населения против 20 — в 2019 году.

Апрельское исследование показало, что в период самоизоляции у 49% казанцев снизились доходы.

