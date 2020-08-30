Не летят туда сегодня самолеты: пять закрытых аэропортов

Фото: ru.wikipedia.org (на фото Лондон (Кройдон))

Авиаперевозки за последнее столетие претерпели существенные изменения. Как следствие, изменились и требования к дорогостоящей инфраструктуре, связанной с полетами на самолете. В результате многие аэропорты, некогда бывшие важнейшими авиаузлами, уже не смогли использовать как раньше, и они были закрыты. Мы вспоминаем об основных таких аэропортах и рассматриваем их фотографии.

Берлин (Темпельхоф)

Одним из самых ярких примеров того, как «проходит летная слава», служит бывший аэропорт столицы Германии Берлина — Темпельхоф. Аэропорт, названный по одноименному району города, был открыт в 1923 году на месте поля, служившего плацем для строевой подготовки. Первая авиалиния соединила Берлин и Кенигсберг, а с 1926 года открыт первый регулярный рейс национального перевозчика Германии Lufthansa в швейцарский Цюрих. В 1930-е возможности первого аэропорта были исчерпаны, и его расширили, в результате аэровокзал стал по тем временам самым крупным зданием в мире.

После Второй мировой войны полеты самолетов гражданской авиации были отменены, а Темпельхоф служил в качестве гавани для «Воздушного моста» между основной частью ФРГ и находящимся в блокаде Западным Берлином. Вновь для гражданской авиации аэропорт открыли в 1950 году. В 1975 году для «обычных» самолетов аэропорт вновь закрывали (в связи с появлением аэропорта Тегель), в 1985-м — вновь открыли для небольших самолетов. В 1996 году было принято решение об окончательном закрытии аэропорта, которое состоялось в 2008 году, теперь летное поле открыто для посещения, используется как парк, а здания аэропорта используются для различных мероприятий.

Мюнхен (Мюнхен-Рим)

Аэропорт, звучащий на русском языке скорее как маршрут, а не воздушная гавань, работал в столице Баварии с 1936 по 1992 год. Странное название на самом деле таковым не является: оно связано с районом города Riem, в русском варианте созвучном со столицей Италии. После Второй мировой войны аэропорт Мюнхен-Рим был первым в Германии, который стали использовать для гражданской авиации — с 1948 года. В 1969 году взлетно-посадочную полосу продлили до 2804 метров, а к 1991 году аэропорт стал откровенно не справляться с нагрузкой: пассажиропоток достиг 12 миллионов человек в год, что было в два раза больше, чем пассажиропоток, в расчете на которых проектировался аэропорт.

В ночь с 16 на 17 мая 1992 года весь мюнхенский авиатрафик был перенесен в только что построенный Международный аэропорт Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса, пассажиропоток в котором на 2018 год составил около 46 млн человек. Аэропорт Мюнхен-Рим сначала использовался как площадка для концертов, затем на его месте появился район Мессештадт Рим — отчасти он используется как жилой, отчасти — как выставочный комплекс.

Лондон (Кройдон)

Некогда важнейший аэропорт столицы Великобритании — Лондона — был закрыт раньше немецких аэропортов — в 1952 году. Аэропорт Кройдон открылся в марте 1920 года на базе двух аэродромов — Беддингтона и Ваддона. Первыми направлениями из Кройдона стали Париж, Амстердам и Роттердам, в 1923 году, с открытием берлинского Темпельхофа, — и в столицу Германии. К 1928 году Кройдон расширили, а после начала Второй мировой войны, в 1939 году, аэропорт был закрыт для гражданской авиации. Пассажирское авиасообщение возобновили только спустя пять лет — в 1944 году.

С увеличением размеров самолетов, в условиях невозможности расширения аэропорта Кройдон статус основного получил аэропорт Хитроу, открытый в 1929 году (гражданские рейсы в нем осуществляются с 1946 года), а в 1959 году Кройдон закрыли. Часть территории аэропорта застроили, часть используется как парк. Некоторые постройки, связанные с аэропортом, сохранились до сих пор.

Москва (Центральный аэродром имени Фрунзе)

В 1910 году на территории Ходынского поля в Москве состоялось открытие аэродрома, строительство которого велось на пожертвования любителей авиации. Аэродром в то время едва ли имел серьезный вид, а международные авиаперелеты стартовали тут лишь в мае 1922 года. Первым маршрутом стал Москва — Кенигсберг — Берлин. Интересно, что внутренние рейсы стартовали позже — в 1923 году, первым маршрутом стал рейс до Нижнего Новгорода. В ноябре 1923 года Центральному аэродрому присвоили имя Троцкого, впоследствии он получил имя Фрунзе. Первое в СССР здание аэровокзала открылось на территории аэродрома в 1931 году, в 1937 году провели реконструкцию, в результате чего появилась бетонная взлетно-посадочная полоса. В 1938 году около аэропорта появилась одноименная станция метро.

Фактически статус главного аэропорт потерял сразу же после войны — к 1948 году основная масса авиарейсов была переведена в аэропорты Быково и Внуково (открыты в 1933 и 1941 годах соответственно). В дальнейшем Центральный аэродром использовали для испытаний, тут функционировали Центральная вертолетная станция, в 1990-х годах территория использовалась для автоспортивных мероприятий. В 2003 году состоялся последний взлет с этого аэродрома, тогда же его закрыли и начали использовать для хранения списанных самолетов и вертолетов. На данный момент на территории аэропорта находятся жилые дома, торгово-развлекательный центр «Авиапарк», станция метро ЦСКА и парк «Ходынское поле», открытый в 2018 году.



Мадрид (Сьюдад-Реаль Центральный)

Казалось бы, очередной закрытый аэропорт — но на самом деле сильно отличающийся от предыдущих примеров — находящийся в 200 километрах от испанской столицы Мадрида аэропорт Сьюдад-Реаль Центральный. Аэропорт, названный по одноименному городу (ранее известный как аэропорт «Дон Кихот» и Мадрид — Южный), открыли только в 2009 году. На его постройку потратили сумму в 1,1 млрд евро, и он стал первым частным международным аэропортом в Испании. В аэропорту — одна из самых длинных в Испании взлетно-посадочных полос — 4100 метров, рассчитан он на два миллиона пассажиров в год. Кроме того, около аэропорта проходит высокоскоростная железнодорожная ветка Мадрид — Севилья, так что тут могла бы быть и станция, связывающая аэропорт сразу с двумя крупными городами.

Аэропорт открылся в 2009 году, первые рейсы осуществлялись в Пальму-де-Мальорку несуществующей сейчас авиакомпанией Air Berlin. Международные вылеты начались в июне 2010 года — полеты в Лондон осуществлял лоукостер Ryanair. После прекращения полетов этих авиакомпаний единственным оставшимся перевозчиком остался испанский дискаунтер Vueling, летавший в Барселону, Париж и Пальму-де-Мальорку, но и он ушел из аэропорта в октябре 2011 года. В 2012 году менеджмент владельца аэропорта объявил о банкротстве, с апреля того же года деятельность аэропорта прекратилась. В конце концов, к 2019 году аэропорт был продан некой компании CRIA, на территории аэропорта открылось несколько баз для обслуживания самолетов. В мае 2020 года в аэропорту стали снова осуществляться грузовые рейсы — для поставки медицинского оборудования из Китая на фоне пандемии COVID-19.



Максим Матвеев