Путин встретится с Миннихановым

Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он напомнил, что республика в эти дни празднует 100-летие со дня образования ТАССР: «Встреча будет приурочена к этим памятным дням».

Сегодня руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова ответила на вопрос «Реального времени» о возможном визите Путина в Казань на празднование Дня республики и 100-летия ТАССР. По ее словам, казанский Кремль не занимается анонсами.