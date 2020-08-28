Галимова прокомментировала информацию о возможном визите Путина в Казань

Руководитель пресс службы президента Татарстана Лилия Галимова ответила на вопрос «Реального времени» о возможном визите президента России Владимира Путина в Казань на празднование Дня республики и 100-летия ТАССР.

«Мы никогда не анонсировали визит главы государства. Это прерогатива наших федеральных коллег».

Ранее источники «Реального времени» сообщали о возможном визите президента России Владимира Путина в Казань. Позже в департаменте по обеспечению работы интернет-представительства президента Российской Федерации эти данные опровергли.

