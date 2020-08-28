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Прокуратура обязала раскрыть сведения о качестве питьевой воды в Бавлинском районе

10:53, 28.08.2020
Прокуратура обязала раскрыть сведения о качестве питьевой воды в Бавлинском районе
Фото: realnoevremya.ru

Бавлинская городская прокуратура потребовала от местных властей предоставить сведения о качестве питьевой воды для населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что на официальных сайтах Бавлинского района отсутствует информация о качестве питьевой воды, о планах ее проверки и итогах их исполнения за 2019 год, что является нарушением действующего законодательства.

Аналогичные нарушения обнаружены еще в шести сельских поселениях Бавлинского района: Кзыл-Ярском, Исергаповском, Шалтинском, Салиховском, Удмуртско-Ташлинском и Покровско-Урустамакском.

Прокуратура внесла в адрес руководителей исполкомов сельских поселений представления об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее Общероссийский народный фронт выяснил, что жителям Высокогорского района поставлялась техническая вода, непригодная для питья.

Происшествия Татарстан
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