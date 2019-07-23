В Фонде газификации Татарстана прокомментировали жалобы на качество питьевой воды

В ряде скважин в населенных пунктах Татарстана качество воды за год улучшилось. По другим требуются «дополнительные мероприятия», но это в конечном счете повысит стоимость тарифа за пользование холодной водой. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» Евгений Волков, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» на сегодняшней пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«По ряду скважин мы качество воды улучшили, по ряду — нужны дополнительные мероприятия (в частности, водоподготовка). Но здесь возникает вопрос удорожания. Можно даже сделать воду дистиллированной, но при этом тариф за эту воду будет не 10 рублей, а 50—60 рублей (за кубометр, — прим. ред.)», — отметил Волков.

По его словам, все скважины, «где качество не соответствует», специалисты его ведомства держат на контроле. При этом он затруднился назвать конкретные цифры и населенные пункты.

«Сегодня мы не имеет права давать населению воду несоответствующего качества. Эти вопросы контролируются Роспотребнадзором. По отдельным скважинам, где необходимы дополнительные мероприятия, мы готовим отдельные предложения», — добавил он.

Также он подчеркнул, что в прошлом году были неработающие скважины из-за вышедшего из строя насоса или отсутствия электроснабжения. Однако эти вопросы на сегодняшний день уже решены.

В прошлом году жители ряда сел Высокогорского района (Усады, Тимофеевка, Средний Алат) пожаловались в Общероссийский народный фронт на качество воды, которая поставляется в их дома. Специалисты ОНФ обнаружили, что им поставляется техническая вода, непригодная для питья. Хотя по федеральному законодательству в жилые дома может поставляться только питьевая вода. Из 133 построенных Фондом газификации РТ по госпрограмме «Чистая вода» скважин в Татарстане оказались исправны лишь 78. И лишь 40% созданных источников проходят по санитарным нормам, из остальных пить нельзя. В ОНФ сообщили, что создание источников водоснабжения проводилось без проведения геолого-разведочных работ.