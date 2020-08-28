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Геннадий Орлов раскритиковал создателей сериала «В созвездии Стрельца»

10:10, 28.08.2020 1
Геннадий Орлов раскритиковал создателей сериала «В созвездии Стрельца»
Фото: fc-zenit.ru

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов подверг жесткой критике создателей сериала «В созвездии Стрельца», посвященного памяти легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова.

По его словам, картина получилась бездарной, а большинство показанных историй выдумано сценаристами. Орлов заявил, что ему уже звонил Никита Симонян, который по сюжету якобы выпрашивал место в составе. Первый вице-президент РФС остался разочарован сериалом, сообщил комментатор.

«И вообще, этот фильм про Стрельцова — бездарный. Все настолько неправда! Зачем они называют настоящие фамилии, а весь сюжет придумали? Ну все неправда! Особенно обидно за Симоняна. История с Микояном — трепотня, кто-то придумал.

Старик Никита Палыч, которому 12 октября исполняется 94 года, сейчас это услышал и сказал мне: «Гена, представляешь?!» Это ужасно. Симонян был замечательным футболистом, ему не надо было, чтобы Микоян или кто-то еще звонил. Тогда в футболе вообще этого не было. Да и сейчас такого тоже нет», — сказал Орлов.

В свою очередь, комментатор рассказал свою версию истории со Стрельцовым и Симоняном.

«Стрельцов во время Олимпийских игр был травмирован. Тогда вынужденно поставили Симоняна. Что касается медали, Никита Палыч мне подтвердил, что отдавал ее Стрельцову со словами: «Эдик, ты столько сыграл». Тот ответил: «Нет-нет». В кино эту фразу оставили, но все остальное. Придумали с этим изнасилованием. Все придумано. Ужасно, неприятно», — сказал Орлов в эфире своего youtube-шоу «ГСО Live».

Напомним, в начале нынешнего года должен был выйти фильм «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли. Из-за пандемии коронавируса премьеру отложили на конец сентября.

Сейчас по Первому каналу показывают сериал «В созвездии Стрельца», где главного героя-футболиста играет Дмитрий Власкин. Действие картины охватывает 1955—1964 годы.

Подробнее об истории посадки Эдуарда Стрельцова в тюрьму можно почитать в материале «Реального времени».

СпортОбществоФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:06
    Очередная антисоветская мешанина - коварные чекисты, подлецы менты, тупые самодуры вожди и т.д.
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