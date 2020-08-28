Геннадий Орлов раскритиковал создателей сериала «В созвездии Стрельца»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов подверг жесткой критике создателей сериала «В созвездии Стрельца», посвященного памяти легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова.

По его словам, картина получилась бездарной, а большинство показанных историй выдумано сценаристами. Орлов заявил, что ему уже звонил Никита Симонян, который по сюжету якобы выпрашивал место в составе. Первый вице-президент РФС остался разочарован сериалом, сообщил комментатор.

«И вообще, этот фильм про Стрельцова — бездарный. Все настолько неправда! Зачем они называют настоящие фамилии, а весь сюжет придумали? Ну все неправда! Особенно обидно за Симоняна. История с Микояном — трепотня, кто-то придумал.

Старик Никита Палыч, которому 12 октября исполняется 94 года, сейчас это услышал и сказал мне: «Гена, представляешь?!» Это ужасно. Симонян был замечательным футболистом, ему не надо было, чтобы Микоян или кто-то еще звонил. Тогда в футболе вообще этого не было. Да и сейчас такого тоже нет», — сказал Орлов.

В свою очередь, комментатор рассказал свою версию истории со Стрельцовым и Симоняном.

«Стрельцов во время Олимпийских игр был травмирован. Тогда вынужденно поставили Симоняна. Что касается медали, Никита Палыч мне подтвердил, что отдавал ее Стрельцову со словами: «Эдик, ты столько сыграл». Тот ответил: «Нет-нет». В кино эту фразу оставили, но все остальное. Придумали с этим изнасилованием. Все придумано. Ужасно, неприятно», — сказал Орлов в эфире своего youtube-шоу «ГСО Live».

Напомним, в начале нынешнего года должен был выйти фильм «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли. Из-за пандемии коронавируса премьеру отложили на конец сентября.

Сейчас по Первому каналу показывают сериал «В созвездии Стрельца», где главного героя-футболиста играет Дмитрий Власкин. Действие картины охватывает 1955—1964 годы.

Подробнее об истории посадки Эдуарда Стрельцова в тюрьму можно почитать в материале «Реального времени».