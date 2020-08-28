Тележурналист Сергей Брилев в эти выходные представит фильм о Татарстане, снятый к 100-летию ТАССР

Тележурналист Сергей Брилев представит фильм о Татарстане, снятый к 100-летию ТАССР, уже в эти выходные. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Называется «Волга, Кама и притоки» (потому что в Татарстане есть занятный спор о том, какая река в какую впадает; кажется, мы его разрешим). Премьера на канале «Россия-24» — в предстоящие выходные», — написал телеведущий.

Фильм покажут 29 августа в 12.00 и 22.00, а в День республики в 9.00, 14.00 и 19.00.

В июле помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова давала интервью Сергею Брилеву. Также съемочная группа ведущего телеканала «Россия» проводила съемки в историко-краеведческом музее Челнов.

