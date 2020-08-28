Премьер-министр Японии уйдет в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил правящему блоку о решении уйти в отставку. Он будет исполнять свои обязанности до выбора приемника, сообщает Kyodo.

Публично о своей отставке, по данным СМИ, Абэ также должен заявить сегодня.

Ранее стало известно об ухудшении здоровья Абэ, у которого диагностировали язвенный колит. Из-за него в 2007 году он в первый раз покинул пост премьер-министра. Затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году Абэ снова избрали премьер-министром.

24 августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало рекордом нахождения на посту главы кабмина.

