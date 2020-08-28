АКРА присвоило Банку «Аверс» рейтинг на уровне A(ru)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне A(ru), по рейтингу установлен стабильный прогноз. Полученный Банком «Аверс» кредитный рейтинг — самый высокий показатель среди татарстанских банков.
Рейтинг АКРА обусловлен сильной позицией по капиталу, а также адекватной позицией по риск-профилю, фондированию и ликвидности.
Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая
вероятность поддержки со стороны лиц, под значительным влиянием которых находится Банк.
Напомним, в октябре 2019 года рейтинг кредитоспособности Банка «Аверс» по национальной шкале был подтвержден «Эксперт РА» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Банк «Аверс» — средний по размеру российский банк, специализирующийся на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов. Банк является опорным расчетным центром для Группы ТАИФ.
По данным информационного агентства banki.ru на 01.07.2020, величина активов банка составила 121,66 млрд руб., капитал — 23,80 млрд руб., чистая прибыль за 6 месяцев 2020 года — 1,05 млрд руб., вложения в ценные бумаги — 43,51 млрд руб.
ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ № 415 от 09.06.2014.
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