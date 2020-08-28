АКРА присвоило Банку «Аверс» рейтинг на уровне A(ru)

Фото: Ринат Назметдинов

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне A(ru), по рейтингу установлен стабильный прогноз. Полученный Банком «Аверс» кредитный рейтинг — самый высокий показатель среди татарстанских банков.

Рейтинг АКРА обусловлен сильной позицией по капиталу, а также адекватной позицией по риск-профилю, фондированию и ликвидности.

Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая

вероятность поддержки со стороны лиц, под значительным влиянием которых находится Банк.

Напомним, в октябре 2019 года рейтинг кредитоспособности Банка «Аверс» по национальной шкале был подтвержден «Эксперт РА» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

Банк «Аверс» — средний по размеру российский банк, специализирующийся на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов. Банк является опорным расчетным центром для Группы ТАИФ.

По данным информационного агентства banki.ru на 01.07.2020, величина активов банка составила 121,66 млрд руб., капитал — 23,80 млрд руб., чистая прибыль за 6 месяцев 2020 года — 1,05 млрд руб., вложения в ценные бумаги — 43,51 млрд руб.

ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ № 415 от 09.06.2014.

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