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Экс-форвард «Рубина» Жонатас покинул испанский «Эльче»

08:31, 28.08.2020
Экс-форвард «Рубина» Жонатас покинул испанский «Эльче»
Фото: realnoevremya.ru

Бывший нападающий «Рубина» Жонатас Кристиан де Жезус, более известный как Жонатас, покинул «Эльче» и стал свободным агентом, сообщается на официальном аккаунте испанского клуба в Twitter.

Бразильский нападающий выступал за «Эльче» с января 2020 года. Вместе с клубом он завоевал право на выступление в высшем дивизионе Испании Примере на следующий сезон. В минувшем чемпионате Жонатас отметился 7 забитыми голами в 16 матчах Сегунды.

В марте 2020 года бразилец заразился коронавирусной инфекцией. О своем выздоровлении футболист сообщил только в апреле.

Напомним, в составе казанского «Рубина» Жонатас провел 35 матчей и забил 13 мячей. В начале сезона-2018/19 он перешел в «Ганновер». После ухода из немецкого клуба и до прихода в «Эльче» играл в бразильском «Коринтиансе».

Летом прошлого года сообщалось, что Жонатас может перейти на правах свободного агента в один из российских клубов в РПЛ, но в итоге он уехал в Испанию.

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