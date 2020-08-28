Экс-форвард «Рубина» Жонатас покинул испанский «Эльче»

Бывший нападающий «Рубина» Жонатас Кристиан де Жезус, более известный как Жонатас, покинул «Эльче» и стал свободным агентом, сообщается на официальном аккаунте испанского клуба в Twitter.

, Jonathas



Llegaste al #ElcheCF en Primera, volviste con la ilusión de dejarlo en su sitio y lo lograste



Te deseamos lo mejor #GraciasJonathas pic.twitter.com/8ATjgeJoHp — Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 27, 2020

Бразильский нападающий выступал за «Эльче» с января 2020 года. Вместе с клубом он завоевал право на выступление в высшем дивизионе Испании Примере на следующий сезон. В минувшем чемпионате Жонатас отметился 7 забитыми голами в 16 матчах Сегунды.

В марте 2020 года бразилец заразился коронавирусной инфекцией. О своем выздоровлении футболист сообщил только в апреле.

Напомним, в составе казанского «Рубина» Жонатас провел 35 матчей и забил 13 мячей. В начале сезона-2018/19 он перешел в «Ганновер». После ухода из немецкого клуба и до прихода в «Эльче» играл в бразильском «Коринтиансе».

Летом прошлого года сообщалось, что Жонатас может перейти на правах свободного агента в один из российских клубов в РПЛ, но в итоге он уехал в Испанию.