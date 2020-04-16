Экс-игрок «Рубина» Жонатас сообщил о своем выздоровлении от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Бывший форвард «Рубина» Жонатас сообщил о своем выздоровлении от коронавирусной инфекции. Об этом футболист рассказал в эфире TMW Radio.

«Я выздоровел, снова чувствую себя на все сто. Но до сих пор не знаю, как и где я его подхватил. Никогда не чувствовал такой боли и потерял все силы. К счастью, за последние несколько дней смог снова начать тренироваться. Чувствую себя хорошо и не могу дождаться, чтобы вернуться на поле», — сказал Жонатас.

Также спортсмен рассказал о первых симптомах коронавируса и поставленном диагнозе.

«Все началось с чувства общего недомогания, потом появились лихорадка и кашель. У меня так сильно болела голова. Сначала подумал, это просто мигрень. С учетом всех этих симптомов врач клуба предложил пройти тест на COVID-19, и он был положительным», — сказал Жонатас.

31-летний нападающий в нынешнем сезоне выступает за «Эльче» из второго испанского дивизиона, за который успел провести четыре встречи и забить один гол.

Напомним, в составе казанского «Рубина» Жонатас провел 35 матчей и забил 13 мячей. В начале сезона-2018/19 он перешел в «Ганновер». После ухода из немецкого клуба и до прихода в «Эльче» играл в бразильском «Коринтиансе».

Летом сообщалось, что Жонатас может перейти на правах свободного агента в один из российских клубов в РПЛ, но в итоге он уехал в Испанию.