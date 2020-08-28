За неделю цены на бензин в России выросли на 4 копейки

За неделю средняя цена за бензин в России выросла на 4 копейки. Об этом говорят данные Росстата.

С 17 по 23 августа средние потребительские цены на бензин выросли на 4 копейки, до 45,72 руб. за литр. Бензины Аи-92 и Аи-95 стали дороже на 3 копейки, средняя цена составила 43,14 руб. и 46,91 руб. соответственно. Аи-98 подскочил на 6 копеек и достиг 52,89 руб. за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 1 коп., до 48,05 руб. за литр.



Рост цен зафиксирован в 45 субъектах России. В пяти регионах, напротив, произошло снижение цен на бензин. Больше всего он подешевел в Йошкар-Оле — на 0,4%.



Ранее в Росстате заявили, что по итогам июля средние потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,9%.

