За месяц цены на бензин в России поднялись на 0,9%

По итогам июля средние потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,9% посчитали в Росстате.

Оптовые цены по сравнению с июнем поднялись на 5,6%, следует из материалов ведомства.

С начала года розничные цены на топливо увеличились на 1,9%, тогда как цены производителей подскочили на 25,1%.

Рост цен на бензин по итогам шести месяцев в годовом выражении составил 1,7% для потребителей, производители повысили их на 4,7%.

Потребительские цены на бензин в июле в среднем по России превышали цены производителей в два раза.

Ранее аналитики подсчитали, сколько литров бензина татарстанец может приобрести на среднюю зарплату. Оказалось республика находится в середине рейтинга доступности топлива. На среднюю в республике зарплату можно купить 783 литра.