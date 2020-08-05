Зеленский попросил Лукашенко передать задержанных «вагнеровцев» Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он попросил коллегу передать задержанных россиян, якобы служивших в ЧВК «Вагнер», Киеву.

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — приводит слова Зеленского «Интерфакс».

Ранее уже сообщалось, что Украина может запросить экстрадицию россиян, задержанных в Белоруссии. После задержания 32 человек в санатории в Минске белорусские спецслужбы заявили, что «вагнеровцы» готовили теракт на территории страны.