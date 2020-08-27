Сотрудники Госкомитета по биоресурсам Татарстана спасли баклана из сетей браконьеров

Инспекторы Госкомитета по биоресурсам Татарстана спасли птицу баклан, угодившую в сети браконьеров. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Баклан обитает по берегам рек, озер, на заболоченных территориях. Охота на них запрещена. Этот баклан, охотясь за рыбой, нырнул под воду и попался в сети браконьеров.

Птицу заметили и успели спасти во время рейда по охотничьим угодьям. Рейды проводятся регулярно, в том числе и ночью, рассказали в ведомстве.



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