В Татарстане экологи спасли выпавшего из гнезда совенка
В Азнакаевском районе Татарстана экологи спасли совенка, выпавшего из гнезда.
О птице, выпавшей из гнезда на территории детского сада, сообщил на горячую линию Минэкологии РТ ветеринар. Дальнейший осмотр показал, что состояние совенка удовлетворительное.
Экологи убедились, что жизни птенца ничего не угрожает, и оставили его рядом с гнездом. Сотрудники Минэкологии РТ надеются, что мама подберет совенка.
На прошлой неделе в Набережных Челнах спасли трех лосей, которые заплыли к плотине Нижнекамской ГЭС. Еще одно животное так и не смогло выбраться из воды.
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