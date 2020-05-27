В Татарстане экологи спасли выпавшего из гнезда совенка

В Азнакаевском районе Татарстана экологи спасли совенка, выпавшего из гнезда.

О птице, выпавшей из гнезда на территории детского сада, сообщил на горячую линию Минэкологии РТ ветеринар. Дальнейший осмотр показал, что состояние совенка удовлетворительное.

Экологи убедились, что жизни птенца ничего не угрожает, и оставили его рядом с гнездом. Сотрудники Минэкологии РТ надеются, что мама подберет совенка.

На прошлой неделе в Набережных Челнах спасли трех лосей, которые заплыли к плотине Нижнекамской ГЭС. Еще одно животное так и не смогло выбраться из воды.

