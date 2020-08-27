Пожарное депо в Апастово и чествование комбайнеров в Дрожжаново: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 27 августа

Фото: @margafarov

Глава Апастовского района Татарстана Равиль Хисамутдинов опубликовал кадры с торжественного открытия нового пожарного депо. На открытие приехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Пожарно-спасательная часть на три выезда построена за счет республиканских средств.

«Строительство и открытие нового пожарного депо — это шаг вперед в деле защиты населения от ЧС и пожаров», — подписал фото Хисамутдинов.

Торжественные события прошли и в Балтасинском районе. Глава района Рамиль Нутфуллин принимал заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ришата Хабипова и депутатов Госсовета. Гостям продемонстрировали животноводческий комплекс в совхозе «Дружба», уборочную кампанию в полях и соревнования в колхозе «Новая жизнь».

В Высокогорском районе Татарстана уже начали отмечать День республики. Праздничные мероприятия прошли на центральной площади с участием исполнителей татарской эстрады, сообщил в своем аккаунте глава района Рустам Калимуллин.



Глава Дрожжановского района Марат Гафаров вместе с премьер-министром Татарстана чествовали передовых комбайнеров, достигших лучших показателей по обмолоту зерна.

Тема уборочной кампании продолжается и в «Инстаграме» главы Кайбицкого муниципального района Альберта Рахматуллина. По примеру президента Татарстана Рустама Минниханова он каждое утро публикует фото с пожеланиями доброго утра. Сегодня утром Рахматуллин опубликовал фото с полей.

Доброго утро сельчанам пожелал и глава Новошешминского района Вячеслав Козлов.