Линейки для трех параллелей, а маски — только для взрослых: каким будет «коронавирусный» учебный год?

Фото: Максим Платонов

Как будут работать школы и вузы

«Вирус никуда не делся, он среди нас», — такое заявление сейчас можно услышать из уст многих чиновников. «Но мы научились работать в этих условиях», — добавил сегодня в ходе онлайн-конференции министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Сегодня министр рассказал о том, как образовательные учреждения встретят начало нового учебного года. Как выяснилось, вопрос организации учебного процесса во многом будет зависеть от конкретного учебного заведения.

— На сегодня мы с 1 сентября начинаем учебу очно. Линейки проводим, как правило, на свежем воздухе, с соблюдением социальной дистанции. Когда начинаем [занятия], как мы разводим потоки, какими будут перемены — каждая образовательная организация решает по-своему. Как позволяет пространство, наличие запасных выходов.

Никаких «четырех смен», о которых ходят слухи, не будет, заверил Бурганов, но начало уроков для разных классов все же будет разным. «Что такое четыре смены? Один класс зашел, через 15 минут второй зашел — это вторая смена? В нашем классическом понимании, первая смена — до обеда, вторая — после обеда. Да, будут школы немножко разводить уроки», — рассказал Бурганов.

Никаких «четырех смен», о которых ходят слухи, не будет, заверил Бурганов, но начало уроков для разных классов все же будет разным. Фото Олега Тихонова

Также министр разъяснил, какая ситуация будет с ношением масок — судя по его высказыванию, во время обычных уроков маски носить не нужно будет никому.

— В классе у нас ученики не надевают маски, учитель надевает маску во время индивидуальных занятий, и во взрослом обществе они надевают маску — заходя в учительскую, при общении с родителями, — рассказал министр.

Если выяснится, что в школе находится ребенок или взрослый с диагнозом COVID-19, то его поместят в специальную комнату-изолятор до прибытия медработников.

При этом работа школьных кружков, судя по всему, также возобновится в штатном режиме.

— Запретов по олимпиадам не получали, уже устанавливаются сроки местных, региональных и зональных олимпиад. Это касается и конкурсов, и кружков, всего допобразования. Но все-таки мы стараемся избегать массовых мероприятий, — добавил министр.

Бурганов заверил, что требования возможно соблюдать, в том числе и в небольших школах. «Каждая из этих школ знает, что и как они будут делать», — заявил министр.

Также Бурганов упомянул, что во все школы будет закупаться оборудование для обеспечения рециркуляции воздуха. Закупка будет производиться централизованно, из бюджета республики, хотя объемы и суммы озвучены сегодня не были.

Что кается вузов, то, как рассказал Бурганов, порядок обучения в них будут определять те ведомства, которым конкретные вузы подчиняются (это не всегда Минобрнауки, например, для ПГАФКСиТ это Министерство спорта России). Порядки могут отличаться в некоторых деталях, но в целом все остается в рамках общих рекомендаций Роспотребнадзора — подробностей Бурганов не приводил.

Что кается вузов, то порядок обучения в них будут определять те ведомства, которым конкретные вузы подчиняются. Фото Максима Платонова

На открытие «Адымнар» в Казани может приехать министр просвещения РФ

Бурганов заверил, что «коронакризис» не повлиял на развитие образовательной инфраструктуры в республике. Более того, реализовали новые проекты.

— 20 лет назад если 10—15 объектов из капремонта сдавали — чувствовали себя героями. Сегодня мы сдаем 508 объектов! — заявил министр.

В 2020 году в Татарстане строятся 12 школ, восемь из которых сдадут к 1 сентября, сообщил сегодня глава Минобразования. «Новые школы сдаем под ключ, с учебниками, с гаджетами, ничего приобретать не надо», — добавил Бурганов. К 2022 году в рамках национальных проектов появятся 10 357 мест в детсадах, две школы на 2 448 детей, начнется строительство еще одной школы на 1 224 места.

Особого внимания удостоился полилингвальный комплекс «Адымнар» на улице Бондаренко в Казани, который построен по инициативе Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Ожидается, что комплекс также откроет двери к началу учебного года. И как рассказал сегодня Бурганов, на открытие стоит ожидать статусных гостей.

Ожидается, что полилингвальный комплекс «Адымнар» на улице Бондаренко в Казани откроет двери к началу учебного года. Фото tatarstan.ru

— 31-го числа мы, возможно, увидим министра просвещения РФ [Сергея Кравцова] на открытии полилингвальной школы. Не будем загадывать, но в планах министра это есть, — сообщил Бурганов.

«У нас много красивых молодых учителей, которые могли бы обложки многих журналов заполнить»

В завершение онлайна Бурганов прокомментировал довольно любопытную тему — участие будущих и действующих учителей в различных конкурсах красоты. Совсем недавно жительница Казани Рада Романова, будущий педагог начальных классов, вошла в топ-100 конкурса Miss Maxim 2020 одноименного мужского журнала — с довольно откровенными фотографиями. И для нее это не первая подобная съемка — годом ранее она участвовала в конкурсе Miss Playboy и своим участием вызвала широкий резонанс. Многие пользователи соцсетей сочли такой поступок неприемлемым, сама же Романова заявляла, что не боится осуждения (а также — что не намерена связывать жизнь с преподаванием).

Рафис Бурганов: «У нас очень много красивых молодых учителей, которые могли бы обложки многих журналов заполнить». Фото Максима Платонова

Подобные случаи нередко приводят к конфликтам учителей с родительским сообществом и с руководством. Однако сегодня Бурганов вступился за таких преподавателей:

— У нас очень много красивых молодых учителей, которые могли бы обложки многих журналов заполнить, просто не все заявляются. Учитель олицетворяет все самые положительные качества, которые во всех канонах прописаны — хоть в Библии, хоть в Коране, хоть в моральном кодексе строителя коммунизма. Но если Бог дал красоту, прятать ее не надо.

Исторически всегда мы какие-то требования предъявляли, но они же тоже люди. Иногда они ведут себя в общепринятых рамках как простые люди. И шельмовать их за это не надо. Учителя имеют право также ходить в кино, на дискотеку. Они ведь не на уроке. Конечно, учитель всегда должен чувствовать ответственность, и меру, черту, которую нельзя переступать, он сам себе определяет, — считает министр.

Александр Артемьев