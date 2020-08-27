Прокуратура Казани потребовала от властей города расселить жильцов аварийного дома в Кировском районе

В Казани прокуратура Кировского района добивается восстановления прав жильцов аварийного дома.

В апреле 2019 года власти Казани признали дом №14 на Подлужной улице аварийным и подлежащим сносу. В доме — четыре квартиры, в которых проживают шесть человек.

Как выяснило надзорное ведомство, местные власти до сих пор не приняли меры к переселению жильцов и сносу аварийного дома. А проживание людей в данном здании небезопасно для их жизни и здоровья.

По итогам проверки прокуратура района обратилась в суд с иском к исполкому Казани и МКУ «Администрация Кировского и Московского районов ИК МО г. Казани». Суд частично удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал мэрию города восстановить жилищные права собственников жилых помещений в данном доме в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 32 ЖК РФ (обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд), сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Татарстана оставила решение районного суда без изменения, а апелляционную жалобу представителя ответчика без удовлетворения.

В Казани до конца года из аварийного жилья планируется переселить 12 семей.