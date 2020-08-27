По два игрока от «Рубина» и «Спартака» вошли в символическую сборную 5-го тура РПЛ

Телеканал «Матч Премьер» представил символическую сборную лучших игроков 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии компании Opta Sports.

В нее вошли два футболиста казанского «Рубина» — Александр Зуев и Михаил Меркулов, которые накануне помогли команде разгромить «Уфу» (3:0).

Также отмечены по двое представителей от московского «Спартака» и «Краснодара». Всего в сборной представлены игроки из восьми клубов РПЛ.

Символическая сборная 5-го тура РПЛ:

Сафонов («Краснодар») — Меркулов, Зуев (оба — «Рубин»), Джикия («Спартак»), Шунич («Динамо») — Крал («Спартак»), Кангва («Арсенал»), Вандерсон («Краснодар»), Ан. Миранчук («Локомотив»), Влашич (ЦСКА) — Ильин («Ахмат»).