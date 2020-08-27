Эксперт: осень в этом году придет в Россию позже

В этом году осень наступит примерно в середине сентября: сдвиг сезонов и расхождение с календарем объясняются изменением климата. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексея Кокорина.



Приход времени года определяется климатической нормой, зависящей от конкретного региона. Эти параметры с каждым годом расходятся все сильнее, поскольку глобальное потепление делает приход нового сезона все более непредсказуемым.

По словам эксперта, границы сезонов с каждым годом становятся все более неустойчивыми: «В какой-то год раньше наступает весна или позже наступает осень, а в какой-то год ничего не меняется. Таких межгодовых различий становится больше. Для большей части России наблюдается некий сдвиг: весна наступает раньше, а осень позже».

Ранее россиян предупреждали о постоянных природных аномалиях.

