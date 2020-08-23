Климатолог предупредил россиян о постоянных природных аномалиях

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что с течением времени в России почти не будет стабильной погоды.

Он пояснил, что погодные аномалии связаны со стационированием планетарной волны.

«Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду. А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны», — передает издание Ura.ru его слова.

В качестве примера такого явления он привел бабье лето — период, когда после осеннего похолодания резко теплеет. По мнению эксперта, причиной таких аномалий является глобальное потепление, которое замедляет циркуляцию воздуха.

Ранее эксперт сообщил, что погода зимой в России будет в пределах нормы.