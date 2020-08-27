Матч «Рубин» — «Уфа» вошел в топ-3 самых посещаемых в 5-м туре РПЛ

Стали известны топ-3 самых посещаемых матчей 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Третье место по заполняемости заняла игра в «Ак Барс Арене», где на игру между казанским «Рубином» и «Уфой» пришли 6276 зрителей.

Вторым по посещаемости стала встреча в Ростове-на-Дону. Игру местного «Ростова» против «Урала» посмотрели с трибун стадиона 11353 болельщика.

Больше всего в 5-м туре РПЛ пришло зрителей в Волгограде. Минимальное поражение «Ротора» от московского «Спартака» (0:1) увидели воочию 18139 человек.

Подробнее об итогах матча между «Рубином» и «Уфой» можно почитать в материале «Реального времени».