Прокуратура: теплоходом «Татфлота» управлял капитан без разрешительных документов

Приволжская транспортная прокуратура выяснила, что одним из теплоходов «Татфлота» управлял капитан, не имеющий разрешительных судоводительских документов. Об этом сообщает пресс-служба.

На данный момент капитан отстранен от исполнения трудовой обязанности до устранения нарушений и получения необходимой документации.

По итогам проверки ответственный за безопасную эксплуатацию судов «Татфлота» оштрафован на 10 тыс. рублей, капитан — на 1 тыс. рублей.

Напомним, что прокуратура начала проверку «Татфлота» после того, как 16 августа теплоход компании остановился на подводных крыльях в связи с потерей лопасти одного из винтов.

