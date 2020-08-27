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Прокуратура: теплоходом «Татфлота» управлял капитан без разрешительных документов

15:05, 27.08.2020
Прокуратура: теплоходом «Татфлота» управлял капитан без разрешительных документов
Фото: realnoevremya.ru

Приволжская транспортная прокуратура выяснила, что одним из теплоходов «Татфлота» управлял капитан, не имеющий разрешительных судоводительских документов. Об этом сообщает пресс-служба.

На данный момент капитан отстранен от исполнения трудовой обязанности до устранения нарушений и получения необходимой документации.

По итогам проверки ответственный за безопасную эксплуатацию судов «Татфлота» оштрафован на 10 тыс. рублей, капитан — на 1 тыс. рублей.

Напомним, что прокуратура начала проверку «Татфлота» после того, как 16 августа теплоход компании остановился на подводных крыльях в связи с потерей лопасти одного из винтов.

Происшествия Татарстан
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