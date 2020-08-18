Прокуратура проверяет безопасность судоходства из-за остановки теплохода вблизи Болгара

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

16 августа вблизи города Болгар теплоход остановился на подводных крыльях «Метеор» «Вячеслав Каргин» в связи с потерей лопасти одного из винтов, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.



По данным прокуратуры, судно принадлежит Казанскому АО «Судоходная компания «Татфлот». На борту судна находилось 100 пассажиров, теплоход выполнял рейс из Болгара в Казань.

Вечером к теплоходу прибыло запасное судно, на котором все пассажиры доставлены в Казань. Пострадавших нет.

По итогам проверки Татарской транспортной прокуратуры будут приняты меры, направленные на привлечение виновных к ответственности.

Напомним, в конце июля стало известно, что в «Татфлоте» сменился руководитель.

