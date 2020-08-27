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Зуля Камалова пригласила принять участие в эксперименте с искусственным интеллектом

14:51, 27.08.2020
Зуля Камалова пригласила принять участие в эксперименте с искусственным интеллектом
Фото: vk.com/zulya_official

Татароязычная певица Зуля Камалова, проживающая в Австралии, проводит эксперимент по обучению искусственного интеллекта. Об этом она сообщила на своей инстаграм-странице.

«HAIL (Лаборатория человеческого и искусственного интеллекта) приглашает вас стать «добровольцем» в эксперименте, призванном научить наш мегакомпьютер ИИ превосходящему его мышлению, так легко дающемуся людям», — пишет певица.

Принять участие в эксперименте смогут жители Австралии. Необходимое оборудование и материалы с подробной инструкцией будут доставлены участникам в специальной упаковке.

Как заявила Камалова, эксперимент представляет собой творческий проект, являющийся частью курса в Политехническом университете Мельбурна, где она получила степень магистра творческих индустрий.

Ранее певица запустила сбор средств в поддержку своего альбома «Алты көн ярату» («Шесть дней любви»).

Общество Татарстан
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