Певица Зуля Камалова открыла сбор средств на новый альбом на татарском языке
Певица Зуля Камалова вышла на краудфандинг с новым татароязычным альбомом под названием «Алты көн ярату» ( «Шесть дней любви»). В его основу ляжет цикл стихов Йолдыз Миннуллиной.
Альбом будет включать в себя шесть основных композиций и дополнительные бонус-треки. Саунд-продюсером выступит музыкант голландского происхождения Михиль Холландерз.
Сбор средств в поддержку альбома Зуля Камалова запустила на сервисе planeta.ru. По ее словам, это первый для нее опыт краудфандинга. Зуля Камалова планирует собрать 250 тысяч рублей — половину от необходимой суммы. В случае успешных сборов на втором этапе будет накоплена недостающая часть.
Ранее Зуля Камалова рассказала «Реальному времени» о своем отношении к добровольному изучению татарского языка и мультикультурности в музыке.
Справка
Зульфия Камалова — татарская певица, родилась в Сарапуле, живет в Австралии, куда переехала в начале 90-х. Лауреат многочисленных конкурсов музыки. «Певица года — 2001» в Австралии, лучший исполнитель в жанре World music — 2002. Поет песни на татарском, русском, английском, испанском, французском, португальском, цыганском и еще нескольких языках. В Австралии записала 8 альбомов, включая сольные, с группой Children of the Underground и электронный проект Starship Z (Австралия — Нидерланды — Татарстан).
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