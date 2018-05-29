Певица Зуля Камалова открыла сбор средств на новый альбом на татарском языке

Певица Зуля Камалова вышла на краудфандинг с новым татароязычным альбомом под названием «Алты көн ярату» ( «Шесть дней любви»). В его основу ляжет цикл стихов Йолдыз Миннуллиной.

Альбом будет включать в себя шесть основных композиций и дополнительные бонус-треки. Саунд-продюсером выступит музыкант голландского происхождения Михиль Холландерз.



Сбор средств в поддержку альбома Зуля Камалова запустила на сервисе planeta.ru. По ее словам, это первый для нее опыт краудфандинга. Зуля Камалова планирует собрать 250 тысяч рублей — половину от необходимой суммы. В случае успешных сборов на втором этапе будет накоплена недостающая часть.



Ранее Зуля Камалова рассказала «Реальному времени» о своем отношении к добровольному изучению татарского языка и мультикультурности в музыке.