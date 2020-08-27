Татарстанцы смогут голосовать за президента республики из Москвы

Во время выборов президента Татарстана жители республики смогут проголосовать на 30 цифровых избирательных участках в Москве. Там же они смогут поучаствовать в допвыборах в Госдуму РФ по Нижнекамскому округу и в Госсовет РТ по Елабужскому округу, сообщает пресс-служба Центризбиркома РТ.



По словам председателя ЦИК Татарстана Андрея Кондратьева, возможность голосования за пределами своего региона появилась в этом году впервые.

Чтобы проголосовать на цифровом участке в Москве, необходимо подать заявление на портале госуслуг о включении в список избирателей на цифровом участке и прийти на участок в день голосования.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в список регионов, где есть высокий потенциал по внедрению электронного дистанционного голосования.