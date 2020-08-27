ВЦИОМ: за Минниханова готовы проголосовать 70% опрошенных татарстанцев

Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов стал лидером среди кандидатов субъекта на выборы президента республики. Среди планирующих пойти на выборы в Татарстане за него готовы проголосовать 70% жителей. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



По данным центра, избиратели, планирующие принять участие в выборах глав регионов, как правило, склонны выбирать действующего губернатора или его врио.

В Татарстане опрос провели 15—21 августа среди 1600 человек в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Напомним, татарстанцы рассказали о том, каким должен быть президент республики.

