Татарстанцы рассказали о том, каким должен быть президент республики

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В видеопроекте «Глас народа» от татарстанского журналиста, автора телеграм-канала «Татарское прииртышье» и проекта «TUKAY говорит» Юрия Воробьева жители республики рассказали о том, каким они хотят видеть президента РТ.

На вопрос: «Каким, по твоему мнению, должен быть идеальный президент Татарстана?» — ответили 20 случайно выбранных человек.



По мнению татарстанцев, идеальный президент «вкладывает всего себя в развитие и продвижение своей страны». Он является «в первую очередь человеком, который любит республику и проживающих в ней граждан». Участники проекта считают, что хороший президент думает о благоустройстве республики, что это лидер, выполняющий все данные им обещания.

Еще герои отметили важность таких качеств, как открытость, доброта, справедливость и образованность. «Он должен быть равным, но в то же время руководить таким большим количеством людей», — сказал один из респондентов.

«Я сделал этот проект, чтобы простые, конкретные люди, а не абстрактный «народ», сами ответили на эти вопросы», — заявил автор проекта.



Напомним, 13 сентября пройдут выборы президента Татарстана.