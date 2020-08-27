В Новосибирске осенью откроется национальный татарский культурный центр

В центре Новосибирска в конце октября этого года откроется национальный татарский культурный центр.

Открытие учреждения проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Новосибирской областью и Татарстаном. Мероприятие анонсировано на 20 октября, рассказала ТАСС министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Сейчас в здании бывшего детского сада, где расположится культурный центр, проходят внутренние отделочные работы. Правительства республики и области выделили на реконструкцию здания по 10 млн рублей в рамках соглашения о сотрудничестве.

На базе центра будет выставочная площадка быта татарской семьи и татарской культуры. Ожидается, центр культуры станет одним из мест, где можно будет попробовать татарскую национальную кухню, и будет одной из основных площадок татарских коллективов. В здании расположится студия звукозаписи. Через год здесь планируют создать открытую площадку для проведения концертов и фестивалей.

Ярославцева также отметила, что к 2022 году рядом с национальным центром будет создан центр русской культуры. Для этого будет реконструирован существующий концертный театральный зал «Евразия».

Ранее в Татарстане утвердили госпрограмму «Сохранение национальной идентичности татарского народа».

