На поощрение казанских учителей, подготовивших олимпиадников, выделят 6 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Учителям и педагогам дополнительного образования, подготовившим победителей и призеров предметных олимпиад школьников в 2020 году, готовят выплаты. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии Казани.

Выплаты предоставляются в рамках национального проекта «Образование».

Списки учителей утверждаются по итогам регионального и республиканских этапов всероссийских предметных олимпиад и заключительного этапа всероссийских предметных олимпиад. Вознаграждение определяется по наивысшему результату учащегося.

Размер выплат варьируется от пяти до 25 тысяч рублей. Всего на них выделят 6,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Татарстан получит 618 млн рублей от правительства РФ на допвыплаты классным руководителям.

