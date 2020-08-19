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Татарстан получит 618 млн рублей от правительства РФ на допвыплаты классным руководителям

16:05, 19.08.2020
Татарстан получит 618 млн рублей от правительства РФ на допвыплаты классным руководителям
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Правительство РФ выделит Татарстану в этом году 618 млн рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям в размере 5 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ.

Всего на эту меру поддержки в 2020 году направят 24,73 млрд рублей. Также дополнительно на эти цели выделят еще 212,8 млн рублей.

На прошлой неделе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, которым для классных руководителей школ республики устанавливается ежемесячная надбавка.

О такой мере поддержки учителей заявил в январе во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

ОбществоОбразование Татарстан
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