Татарстан получит 618 млн рублей от правительства РФ на допвыплаты классным руководителям

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Правительство РФ выделит Татарстану в этом году 618 млн рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям в размере 5 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ.

Всего на эту меру поддержки в 2020 году направят 24,73 млрд рублей. Также дополнительно на эти цели выделят еще 212,8 млн рублей.

На прошлой неделе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, которым для классных руководителей школ республики устанавливается ежемесячная надбавка.

О такой мере поддержки учителей заявил в январе во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

