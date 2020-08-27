В Татарстане построят аэрогородок с яхт-клубом, рыболовной базой и торговым центром

В Рыбно-Слободском районе Татарстана появится аэрогородок. Проект поселка под названием «Масловка» представили президенту республики Рустаму Минниханову на заседании инвестиционного совета республики.

Ожидается, что это будет «концептуальный инновационный поселок, целью которого является развитие малой и деловой авиации, детского авиационно-технического творчества, создание зоны активного загородного отдыха».

В аэрогородке планируется построить аэродром, аэроклуб, прибрежные сооружения для гидросамолетов и яхт-клуба. Также в поселок могут приезжать татарстанские школьники, которые смогут здесь учиться управлять планерами и получить реальную летную практику.

Кроме того, на территории аэрогородка планируется построить коттеджный поселок и мощный рекреационный кластер: яхт-клуб, кемпинг для отдыхающих, рыболовную базу, прокат квадроциклов и снегоходов, место для игры в пейнтбол, многофункциональный торгово-развлекательный центр.



Подробнее о том, как будет выглядеть проект и кто им займется, — в материале «Реального времени».