Шамиль Гафаров: «Дайте мне информацию по этим пяти районам, кто виноват? Давайте накажем!»

Фото: Максим Платонов

Бугульма, Зеленодольск, Муслюмово и Пестрецы — лидеры по росту смертей на дорогах

По итогам первых семи месяцев 2020 года, республика держит высокую планку по всем основным показателям безопасности дорожного движения, рассказал сегодня на правительственной комиссии глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 279 происшествий (или 11,9%, зарегистрировано 2 073 случая), погибших — на 18 человек (зафиксировано 153 случая), раненых — на 418 человек (зафиксировано 2 552 случая). Большая половина всех ДТП в общей структуре, как и годом ранее, составляют столкновения авто, четверть — наезды на пешеходов и каждое 10-е ДТП — опрокидывание машины.

Особенно внушительно, по словам Габдурахманова, эти цифры выглядят на фоне значительного роста автомобилизации населения республики. На данный момент Татарстан также обеспечил выполнение целевого показателя национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Значение социального риска, то есть число погибших на 100 тысяч населения, в республике составило 3,9, что является лучшим результатом в ПФО и одним из лучших среди субъектов РФ.

— В то же время при имеющейся динамике снижения показателей аварийности имеются проблемные аспекты. В девяти муниципальных образованиях республики не удалось достичь цели национального проекта (Казань, Альметьевский, Арский, Бугульминский, Сабинский, Дрожжановский, Менделеевский, Муслюмовский районы и т. д., — прим. ред.). В семи отмечен рост всех трех основных показателей аварийности. Наибольший рост числа погибших зафиксирован в Бугульминском, Зеленодольском, Муслюмовском и Пестречинском районах, при этом в Бугульминском рост числа погибших был зафиксирован и по итогам 2019 года, — напомнил начальник управления.

Напротив, снижения всех основных показателей аварийности на местных дорогах удалось добиться в Альметьевском и Нижнекамском районах.

Казань, Челны, Альметьевский и Тукаевский районы плохо работают с «лишенниками»

По словам Ленара Габдурахманова, проблемой для республики остаются аварии по вине нетрезвых водителей. К этой категории можно отнести каждое пятое ДТП на дорогах Татарстана. Сотрудниками полиции проводятся профилактические мероприятии, пресечено свыше семи тысяч попыток управления транспортом водителем с признаками опьянения, в том числе были задержаны и девять водителей автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки. За выпуск на линию водителя в состоянии опьянения либо не имеющего такого права привлечено 82 должностных и 83 юрлица.

— Отдельно хотел бы остановиться по происшествиям с участием лиц, лишенных права управления. Беспокойство вызывает рост числа таких ДТП, погибших и раненных. Половина происшествий приходится на Казань, по двум зарегистрировано в Челнах и Лениногорском районе, по одному в Альметьевском, Бугульминском и Тукаевском районах. На территории Казани, Челнов, Альметьевского и Тукаевского районов на фоне неэффективной профилактической работы с лишенниками количество таких происшествий выросло. В 2020 году было зафиксировано 800 случаев.

Помимо проведения рейдов местным районным отделениям ГИБДД следует следить за сдачей «лишенниками» водительских удостоверений в срок. По действующему законодательству, напомнил Габдурахманов, документы должны быть сданы в течение трех рабочих дней после выхода постановления суда о лишении прав. Если этого не происходит, то срок лишения прерывается и начинает исчисляться только после сдачи. Кроме того, необходимо отслеживать за сдачей не только прав на управление автомобилем, но и на управление, например, трактором или самоходной машиной.

Помимо проведения рейдов местным районным отделениям ГИБДД следует следить за сдачей «лишенниками» водительских удостоверений в срок. Фото Ильи Репина

Беда с дорожной разметкой в Бугульме, Альметьевске, Дрожжаном и Лениногорске

Темой отдельной дискуссии сегодня стало отсутствие свежей дорожной разметки в населенных пунктах сразу нескольких районов Татарстана, в преддверии первого сентября члены комиссии особенно сфокусировали внимание на случаях отсутствия разметки вблизи детских образовательных учреждений — школ и детсадов. В этом году разметка не наносилась на ряде пешеходных переходов в Бугульминском, Альметьевском, Дрожжановском и Лениногорском районах, озвучил результаты проверки Ленар Габдурахманов.

— Здесь у меня много вопросов к сотрудникам Госавтоинспекции, которые не приняли своевременных надзорных мер в отношении дорог, содержащихся на балансе, а также не проинформировали органы прокуратуры. По выявленным фактам в настоящий момент проводятся служебные проверки, — пояснил он.

Позже вопросом разметки заинтересовался вице-премьер Татарстана, глава аппарата республииканского правительства Шамиль Гафаров: «Вы назвали ряд районов, где на сегодняшний день нет разметки, около пяти районов, я так понимаю…».

— Хотя ответы о том, что разметка нанесена, они нам прислали, так точно, — доложил Ленар Габдурахманов.

— Хотя есть постановление, сроки все прошли более чем на месяц. Получается, балансосодержатели дорог не нанесли разметку, проигнорировав постановление? Коллеги, мы сами принимаем и сами нарушаем предписание. Кто виноват, балансосодержатель? Давайте накажем!, — предложил вице-премьер.

Темой отдельной дискуссии сегодня стало отсутствие свежей дорожной разметки в населенных пунктах сразу нескольких районов Татарстана. Фото Рината Назметдинова

— Все зависит от того, где именно расположены дороги. Но да, так точно, балансосодержатель, — признал глава управления ГИБДД.

— Я бы хотел, чтобы мы приняли решение, дайте мне по этим пяти районам, кто балансосодержатель этих дорог, и мы примем решение, нельзя просто обсуждать и расходиться. Я не хочу кого-то наказывать показательно, но мы же решение приняли. Давайте разбираться. Занесите на мое имя список, кто не сделал и почему. К 1 сентября, когда нагрузки на дороги возрастут, необходимо навести порядок, — поставил точку в вопросе Шамиль Гафаров.



Вопрос ребром: что не так со школьными автобусами?

Еще одной острой темой обсуждений стало состояние школьных автобусов в районах республики. По словам Ленара Габдурахманова, в целом по Татарстану ситуация стабильная, однако остаются районы, в которых явно уделяется недостаточное внимание этому вопросу. В числе «штрафников» на этот раз оказались Аксубаевский, Альметьевский, Алькеевский, Высокогорский и вновь Бугульминский районы.

В салоне автобуса, обслуживающего Аксубаевскую среднюю школу №1 установлен электрообогреватель с незащищенной проводкой, сидения с неисправными фиксаторами ремней безопасности, проиллюстрировал он. В остальных случаях были обнаружены школьные автобусы, не прошедшие ТО. Позже к обсуждению вопроса подключился Шамиль Гафаров.

— По школьным автобусам, у товаропроизводителей есть очень хорошая практика, они перед началом посевных работ утраивают показную приемку техники. По школьным автобусам перед началом учебного года надо тоже провести, почему нет? Председатели комиссий у себя на местах — по качеству состава, технической оснащенности машин, которые будут перевозить детей. Они же до 1 сентября, я так понимаю, стоят, ничем не занимаются. Получается за 3-4 месяца можно было навести порядок? Я прошу внести предложение. Может быть, официальным документом устанавливать срок — до 20 августа. Председатели комиссий совместно с сотрудниками ГИБДД проверят техническое состояние. Прошу внести в протокол.

Еще одной острой темой обсуждений стало состояние школьных автобусов в районах республики. Фото Олега Тихонова

— Шамиль Хамитович, возникает сразу вопрос, может быть, эти автобусы и вне стен школы куда-то выезжают. С Минтрансом, с коллегами проверим по ГЛОНАСС. Меня радует, что все ГЛОНАССы у нас работают на автобусах. Я посмотрю, и дальше контроль будем осуществлять, — сообщил Габдурахманов.

Как сообщил в ходе доклада замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин, в рамках подготовки к школьному сезону Дирекция ГБУ АИУС-РТ совместно с муниципальными образованиями с 3 по 7 августа провела проверку работоспособности оборудования ГЛОНАСС, установленного на школьных автобусах. И по ее результатам было выявлено 106 недоступных транспортных средства, 32 автобуса с неработающими тревожными кнопками и 180 автобусов с неисправной голосовой связью. Однако по состоянию на 26 августа замечания по доступности автобусов сняты.

— Тем не менее в трех районах, Дрожжановском, Спасском и Елабужском, по состоянию на сегодня, три школьных автобуса с неработающей тревожной кнопкой и 10 автобусов с неисправной голосовой связью, — заметил он.

— Опять по школьным автобусам… Все-таки было 3 месяца чтобы все проверить… Ленар Ринатович, я прошу, если есть возможность, еще раз проверить все школьные автобусы до 1 сентября, — резюмировал Шамиль Гафаров.

«Артур Михайлович, вы опять в зоне критики. Вы скажите — причина в чем?»

Почти под занавес заседания Шамиль Гафаров еще раз вернулся к районам, не первый год фигурирующим в «черных списках» на комиссии. Особого внимания вице-премьера в этот раз удостоился руководитель исполкома Бугульминского района Артур Гершиков.

«Артур Михайлович, вы уже недавно выступали, и опять в зоне критики. Если вы начнете рассказывать, какие вы молодцы и сколько вы сделали в течение года… Вы скажите — почему, причина в чем? Вот это нам нужно», — вопрошал Гафаров.

2020 год для Бугульминского района начался крайне тяжело — за два первых месяца произошло четыре ДТП, в которых погибли пять человек. К сожалению, в этом году на территории Бугульминского района значительно превышен рост погибших в ДТП, мы потеряли девять человек — пятеро умерли на месте, четверо — в ЦРБ. Нами были рассмотрены все случаи в деталях с моим личным выездом на все места ДТП. Мы провели четыре заседания комиссии по БДД, где были определены виды работ по недопущению несчастных случаев. На заседания комиссии приглашаются балансосодержатели автодорог, директора автошкол, управления образования, главы сельских поселений…, пытался объяснить печальную статистику Артур Гершиков, позже, подробно рассказав о каждом из ДТП.

— Артур Михайлович… А что будем делать-то?, прервал его Гафаров. Я же просил — что будем делать дальше? Чтобы в третий раз подряд вас не заслушивать. Ваше молчание смущает.

— С себя никакой ответственности не снимаю, нужно усиленно работать вместе с комиссией и коллегами, — ответил глава районного исполкома.

— Это самый правильный ответ, завершил дискуссию Шамиль Гафаров.

Ольга Голыжбина