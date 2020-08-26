Челнам потребуется 2,5 млрд рублей на обновление ливневых стоков

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Власти Набережных Челнов рассказали, что на решение проблем ливневой канализации городу потребуется 2,5 млрд рублей. В основном деньги пойдут на строительство девяти локальных очистных сооружений.

К решению проблемы уже подключились президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Челнов Наиль Магдеев, рассказал замдиректора Управления контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг Айрат Насыбуллин.

«В этом году нам удалось получить 203 млн на строительство пруда ливневой канализации в Замелекесье, и мы этот пруд, ливневую канализацию и локальные очистные сооружения начали строить. Сегодня 50% уже освоено. До 18 декабря мы должны сдать этот объект в эксплуатацию», — передает его слова chelny-biz.ru.

Разработка проектно-сметной документации девяти очистных сооружений обойдется бюджету в 114 млн рублей. Затем на строительство потребуется 2,5 миллиарда.

Город рассчитывает на федеральную программу «Оздоровление Волги».

Напомним, ряд улиц автограда регулярно затапливает после ливней. Жители считают, что проблема кроется именно в ливневках.