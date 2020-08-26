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Минстрой Татарстана оценил дефицит в сфере отопления в 1,5 млрд рублей

18:39, 26.08.2020
Минстрой Татарстана оценил дефицит в сфере отопления в 1,5 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Минстрой Татарстана оценил размер дефицита республиканских коммунальных компаний в сфере отопления в 2020 году. За весну, осень и зиму нехватка средств прогнозируется на уровне 1,47 млрд рублей.

Как сообщили «Реальному времени» в министерстве, причинами дефицита стали следующие факторы:

  • коммунальщики потеряли часть доходов, поскольку во время локдауна тепло не потребляли некоторые крупные потребители;
  • собираемость платежей также снизилась во всех категориях потребителей;
  • долги населения за тепло растут;
  • коммунальным компаниям приходится гасить долги перед поставщиками ресурсов перед началом нового отопительного сезона.

Еще в мае аналитики подсчитали, что объем неплатежей по всем коммунальным услугам может составить по итогам года 1 трлн рублей.

АналитикаПромышленностьЭнергетикаОбществоИнфраструктура Татарстан
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