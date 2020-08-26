Минстрой Татарстана оценил дефицит в сфере отопления в 1,5 млрд рублей
Минстрой Татарстана оценил размер дефицита республиканских коммунальных компаний в сфере отопления в 2020 году. За весну, осень и зиму нехватка средств прогнозируется на уровне 1,47 млрд рублей.
Как сообщили «Реальному времени» в министерстве, причинами дефицита стали следующие факторы:
- коммунальщики потеряли часть доходов, поскольку во время локдауна тепло не потребляли некоторые крупные потребители;
- собираемость платежей также снизилась во всех категориях потребителей;
- долги населения за тепло растут;
- коммунальным компаниям приходится гасить долги перед поставщиками ресурсов перед началом нового отопительного сезона.
Еще в мае аналитики подсчитали, что объем неплатежей по всем коммунальным услугам может составить по итогам года 1 трлн рублей.АналитикаПромышленностьЭнергетикаОбществоИнфраструктура Татарстан
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