В Кремле не видят оснований для ухудшения отношений с Западом из-за инцидента с Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит оснований для ухудшения отношений Запада с Россией из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, который сейчас находится в коме в клинике в Германии, сообщает ТАСС.



По его словам, Москва «категорически против того, чтобы кто-то приклеивал какие-то ярлыки к нынешней ситуации, называл отравлением то, что пока не подтверждено».

Песков пояснил, что сперва нужно определить отравляющее вещество, иначе нельзя говорить об отравлении. Омские медики не смогли установить его наличие в организме Навального, и пока неизвестно, смогли ли это сделать немецкие медики.



Представитель Кремля также прокомментировал высказывание главы Госдумы Вячеслава Володина, который допустил, что ситуация с Навальным может быть провокацией стран ЕС против России: «Гипотетически рассуждая, если бы мы пришли к окончательному выводу, что произошло отравление и установлено отравляющее вещество, то, конечно, [это был бы] повод задуматься, в чьих интересах это было». По его словам, версия отравления рассматривалась российскими медиками одной из первых.

Ранее сообщалось, что МИД России считает оскорбительными обвинения Запада по делу Навального.