МИД России считает оскорбительным обвинения Запада по делу Навального

МИД России заявил, что считает оскорбительными обвинения Запада в адрес омских врачей.

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Алексею Навальному высококвалифицированную помощь», — передает сообщение дипломатического ведомства «РИА Новости».

В ведомстве отметили подозрительную поспешность появления версии об отравлении и подчеркнули, что выступают за объективное расследование произошедшего с Навальным.

Ранее в Кремле заявили, что не видят оснований для уголовного расследования отравления Навального, а утверждения о причастности к отравлению назвали «пустым шумом».

