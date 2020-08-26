Афганистан выступил с просьбой открыть в республике татарскую школу

Представители Исламской Республики Афганистан обратились с просьбой открыть татарскую школу в стране для развития татарского языка. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Для того чтобы татары Афганистана могли изучать свой родной язык и не забывали свою культуру, мы просим открыть татарскую школу», — обратился к представителям Татарстана депутат из Афганистана Мухамади Абдулла.

Также в ходе телемоста «Кабул — Москва — Казань» в исполкоме Всемирного конгресса татар обсудили вопросы совместной научно-исследовательской деятельности и сотрудничество вузов республик.

Ранее губернатор провинции Кабул в Афганистане Мохаммад Якуб Хайдари заявил, что рассматривается возможность открытия курсов татарского языка в республике.

