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В Афганистане организуют курсы по изучению татарского языка

12:13, 03.11.2019 4
В Афганистане организуют курсы по изучению татарского языка
Фото: realnoevremya.ru

В Афганистане рассматривают возможность открытия курсов татарского языка. Об этом заявил губернатор провинции Кабул Мохаммад Якуб Хайдари.

«К нам обратились татары Афганистана с просьбой возродить татарский язык и культуру. Афганский старейшина, услышав по телефону родную речь, заплакал. Татары потеряли родной язык, изучают турецкий, считая что это их язык. Считаем, что татары Афганистана имеют право изучать родной татарский язык», — рассказал генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин.

В начале к обучению татарскому языку планируется привлечь преподавателей русского из кабульских школ. Курсы по изучению языка хотят открыть на базе местных школ, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что председатель комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал, когда изучение татарского языка в школах может стать обязательным.

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 03 ноя
    осталось плакать... а что в России с курсами родного татарского языка - или все же английский нужнее?
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  • Анонимно 03 ноя
    Это те, кто в 90-00 за душманов воевать поехал?
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  • Анонимно 03 ноя
    Ну насмешили. Это что, юмор для КВН?
    А в Африканстане курсы татарских языков возродить не обращались еще?
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  • Damir Nabi 05 ноя
    ничего смешного! Там в общей сложности, под разными племенными названиями живут около 15 миллионов татар, предки многих из них жили и кочевали на берегах Иделя в 13-м начале 14 веке, это хазары их там 3 млн, а еще в Иране и др сопредельных, , . А потом узбеки, которые ушли по призыву Шайбани. они тоже жили в берегах Иделя, Урала-Жаека, И собственно называющие именно Татар, они все из Хингана с 13 века, потому что все они принадлежат к потомкам Чынгызхана и другим знатным родам. их тоже до миллиона должно быть и рассеяны по всем северным провинциям, но есть и компактные места.
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