В Афганистане организуют курсы по изучению татарского языка

В Афганистане рассматривают возможность открытия курсов татарского языка. Об этом заявил губернатор провинции Кабул Мохаммад Якуб Хайдари.

«К нам обратились татары Афганистана с просьбой возродить татарский язык и культуру. Афганский старейшина, услышав по телефону родную речь, заплакал. Татары потеряли родной язык, изучают турецкий, считая что это их язык. Считаем, что татары Афганистана имеют право изучать родной татарский язык», — рассказал генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин.

В начале к обучению татарскому языку планируется привлечь преподавателей русского из кабульских школ. Курсы по изучению языка хотят открыть на базе местных школ, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что председатель комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал, когда изучение татарского языка в школах может стать обязательным.

