Евсеев выложил фото рисунков с Месси и Роналду в Казани

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выложил в своем аккаунте Instagram фотографию с изображениями Криштиану Роналду и Лионеля Месси на стенах домов возле отеля «Рамада».

«Мотивация на завтрашний матч с «Рубином» от великих», — подписал свой пост Евсеев.

Изображения футболистов напротив отеля «Рамада» появились в преддверии матчей чемпионата мира в 2018 году. Рисунки с Роналду и Месси находятся на соседних друг к другу зданиях.

Напомним, матч «Рубина» и «Уфы» состоится в среду, на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи — в 18.30 по мск.