Росгвардия в Татарстане задержала пьяного угонщика

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Татарстане отряд Росгвардии задержал нетрезвого угонщика автомобиля.

Все произошло в Алексеевском районе республики в ночь с 24 на 25 августа. Наряд группы получил сообщение, что в селе Лебяжье угнали автомобиль ВАЗ 2107. Для розыска автомобиля был объявлен план «Перехват».

Росгвардейцы увидели на дороге угнанный автомобиль. Водитель, заметив патрульных, увеличил скорость, но скоро остановился во дворе. В салоне авто находился водитель и пассажир, оба в пьяном состоянии.

Подозреваемого передали полицейским для разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ранее в Казани полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля: парни угнали автомобиль ради того, чтобы во дворе не играла музыка.

