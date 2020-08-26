В Казани парни угнали автомобиль ради того, чтобы во дворе не играла музыка

В Казани полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля. Об этом рассказали в УВД Казани.

Инцидент произошел поздно ночью 23 августа. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что на улице его избили двое неизвестных, после чего угнали автомобиль «Киа Рио».

Недалеко от места сотрудники экипажа патрульно-постовой службы обнаружили автомобиль. Позже были задержаны и подозреваемые — местные жители 27 и 34 лет. Они объяснили, что поругались с потерпевшим после замечания из-за громкой музыки из машины, а авто угнали без цели хищения, оставив его неподалеку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ведется расследование.



Ранее в Казани поймали двух угонщиков электросамокатов.

