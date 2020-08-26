Минэкономики Татарстана вводит новые меры поддержки бизнеса

Министерство экономики Татарстана с 24 августа реализует дополнительные меры поддержки бизнеса, направленные на восстановление и оживление экономики республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поддержка рассчитана на широкий круг предпринимателей: от организаций из реального сектора экономики до выпускников вузов. Так, например, ориентированные на экспорт предприниматели, а также субъекты малого и среднего бизнеса могут получить микрозаем от 1 до 5 млн рублей на срок от 3 до 24 месяцев под процент, равный половине ключевой ставки Банка России.

«Центр поддержки экспорта» совместно с профильными экспертами проведет для бизнесменов республики консультации по вопросам их деятельности, в том числе по участию в российских и зарубежных ярмарках.



Предпринимателям, работающим на электронных торговых площадках, будет оказана как финансовая, так и информационно-консультационная помощь. В том числе для них будут проводиться бесплатные образовательные вебинары от маркетплейсов по вопросам заведения и продвижения продукции на площадках.

Выпускники республиканских вузов в течение года после выпуска могут оформить микрозаем «Старт» на предпринимательские цели. Сумма займа — от 100 до 500 тыс. рублей на срок от 3 до 24 месяцев под процент, равный ключевой ставке Банка России. Такой заем допускается, если заемщик зарегистрирован в качестве субъекта МСП не менее 6 месяцев.

Также в республике действует программа «Перезагрузка», позволяющая оформить микрозаем от 300 тыс. до 5 млн рублей, на любые, обоснованные заемщиками затраты на предпринимательство. Срок кредитования — от 3 до 36 месяцев под 6% годовых.

Также сообщается, что в ближайшее время стартует программа по субсидированию процентной ставки по кредитам на новых условиях. Для резидентов и управляющих компаний промышленных парков будет работать льготный микрофинансовый продукт «Строительство».

Ранее татарстанские предприниматели получили более 10 млрд рублей на поддержку занятости.

