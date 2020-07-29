Татарстанские предприниматели получили более 10 млрд рублей на поддержку занятости

За прошедшую неделю в Татарстане выдано 125 кредитов под 2% на 429 млн рублей. За все время льготного кредитования, которое направлено на поддержание занятости, выделено более 3 350 займов для предприятий, чья деятельность относится к пострадавшим отраслям экономики. Всего они получили более 10 млрд рублей на поддержку занятости, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.



Ранее стало известно, что на кредиты могут рассчитывать предприятия из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО. Стоит отметить, что конечная ставка по займу для потребителей составит 2%, остальное субсидирует государство. При соблюдении условий программы, проценты по кредиту не требуют ежемесячного погашения, они будут прибавлены к основному долгу и выплачены по окончанию срока кредитного договора.

Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами, т.е. всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, заемщик должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.