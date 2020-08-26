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Украина узаконила феминитивы для названий профессий

12:43, 26.08.2020
Украина узаконила феминитивы для названий профессий
Фото: pixabay.com

При обозначении профессий на Украине решили использовать феминитивы. Об этом сказано в приказе на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

Использование феминитивов разрешили после внесения изменений в Классификатор профессий. В нем упразднялись или получали новые наименования разные должности. Профессиональные названия работ по-прежнему приводятся в мужском роде. Это не касается традиционно «женских» названий: швея, горничная и так далее.

За сотрудницей сохраняется право требовать адаптацию названия профессии для обозначения лица женского пола при внесении записи о названии работы в документацию. Например, вместо инженера — инженерка, вместо социолога — социологиня и так далее.

Ранее «Реальное время» сообщало о распространении феминитивов в России.

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